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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زمالك 2004يهزم العمرانية في دوري منطقة الجيزة

زمالك 2004
زمالك 2004

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره العمرانية برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري منطقة الجيزة.

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أحرز أهداف الزمالك في اللقاء كل من؛ يحيي محمد حسن "هدفين" وسيف سامي الشيشيني وعمر شريف.

ويقود فريق الزمالك 2004 كل من؛ رفاعي محمد رفاعي مديراً فنيًا، و هشام إبراهيم و ناجي فضل مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى ، مهند ياسر إدارياً، محمد علام اخصائيا للتأهيل والإصابات، إبراهيم بحر عاملاً للمهمات.

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