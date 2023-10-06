الحكومة اليابانية تدعو شعبها إلى النوم

طالبت الحكومة اليابانية، شعبها، بالنوم لفترة أطول، محذرة من أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية وعقلية وضعف الإنتاجية.

وتوصي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية بأن يحصل البالغون على 6 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، وأن يحصل الأطفال في سن المدرسة على 8 إلى 10 ساعات، وأن يحصل الأطفال الصغار على 9 إلى 12 ساعة.

ويأتي هذا النداء بعد تقريرين حديثين أظهرا أن اليابانيين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

ويشير الخبراء إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان. كما يمكن أن يسبب مشاكل نفسية، مثل الاكتئاب والقلق.

وفيما يلي بعض النصائح للنوم بشكل أفضل:

اذهب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

اخلق بيئة نوم مريحة ومظلمة وهادئة.

تجنب الكافيين والكحول قبل النوم.

مارس الرياضة بانتظام، ولكن ليس في وقت متأخر من اليوم.

إذا كنت تعاني من الأرق، فتحدث إلى طبيبك.