مدير صحة ديروط يتابع ضبط الانتظام بالوحدة الصحية ببلاو

تحت رعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبإشراف الدكتور جمال علي حريز، مدير عام الإدارة الصحية بديروط.

نفذت إدارة التفتيش المالي والإداري، التي تضم نادية عبد العظيم وأسماء صلاح عبد الودود، جولات مرورية لضبط انتظام وحدة ببلاو الصحية، وبيان الحضور والانصراف في المواعيد المقررة.

وشملت نتائج المرور 3 موظفين خطوط سير بدون تقديم صحة مامورية كما تم فحص دخل صندوق تحسين الخدمة من «تذاكر العيادات الخارجية» للفترة من بداية أكتوبر العام الماضي 2022 وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري 2023.

وجاءت نتائج الفحص متطابقة مع الدخل دون عجز أو زيادة. كما تم الاطلاع على مدى توفر أدوية الطوارئ والاستقبال، والإشراف على نظافة الوحدة، والتأكد من الالتزام الجيد بالزي الرسمي للموظفين. ومرة أخرى تم التحذير من ضرورة ربط كافة الخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية.

مدير الادارة الصحية بديروط يتابع ضبط الانتظام بالوحدة الصحية ببلاو