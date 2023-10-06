شهيدان وإصابات بهجوم جديد للمستوطنين على بلدة حوارة الفلسطينية (شاهد)

هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء الخميس، الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعرضت فضائية “العربية"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد آخر تطورات اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين الفلسطينيين في بلدة حوارة.

‏وأسفر الاقتحام عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بجراح واختناق.

وذكر التقرير أن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية من الجيش الإسرائيلي الذي أغلق الشوارع ومنع حركة الفلسطينيين، المستوطنون أقاموا خيمة وسط البلدة ثم شرعوا في مهاجمة ممتلكات الفلسطينيين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة ‏خلال محاولة الأهالي التصدي لهم.

‏وأشار التقرير إلى أن بلدة حوارة تشهد حالة توتر كبير واعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين منذ بداية عام 2023، ووزير المالية الإسرائيلي دعى سابقًا لمحو بلدة حوارة الأمر الذي قوبل بغضب واستنكار دولي.