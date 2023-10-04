الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

التعاون الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين واعتقال عدد منهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، معتبرةً ذلك امتداداً لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

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وحملت المنظمة في بيان لها الليلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات الممنهجة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

 

وفي سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية، عيد العرش.

 

وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، في تصريح صحفي، إن سلطات الاحتلال ستغلق الحرم الإبراهيمي من اليوم الإثنين وحتى الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء، معتبرًا ذلك تعديًا سافرًا على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيًّا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وطالب الجعبري المجتمع الدولي بصفة عامة والدول الإسلامية والعربية، والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها اليونسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وعززت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية المشددة، فأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، للاحتفال بعيد العُرش اليهودي في الحرم وساحاته.

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