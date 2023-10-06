الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل تصل للوجه البحري خلال ساعات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال عدد من الصور للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، عن استمرار سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، قد تكون متوسطة أحيانا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار تمتد إلى شمال الوجه البحري على فترات متقطعة على مدار ساعات اليوم، وسط أجواء مستقرة على غالبية الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 31 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 28 درجة مئوية.

جنوب سيناء 35 درجة مئوية.

شمال الصعيد 32 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

وسط استقرارا في حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود أجواء خريفية معتدلة، يصاحبها فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية للبلاد.

ويكون الطقس اليوم، مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل علي السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.