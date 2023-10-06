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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

القومي للمسرح يقيم دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"سيدتي أنا"

مسرحية سيدتي أنا
مسرحية سيدتي أنا

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "سيدتي أنا" في السادسة مساء السبت المقبل 7 أكتوبر 2023، بالمسرح القومي، قبل بداية العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي.

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ويتحدث فيها: الناقد المسرحي الدكتور/ سيد الإمام، الناقدة المسرحية الدكتورة/ وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية/ رشا زيدان.

 

العرض المسرحى "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور/ أيمن الشيوي.
 

دراماتورجيا وإخراج/ محسن رزق، بطولة: النجمة/ داليا البحيري، النجم/ نضال الشافعي، والنجم/ فريد النقراشي، النجم/ محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.

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