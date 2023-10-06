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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر ضد أبها..رونالدو وماني يقودان تشكيل العالمي المتوقع

النصر
النصر

يلتقي النصر مع أبها مساء اليوم الجمعة على ملعب أول بارك، في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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النصر بقيادة رونالدو يستعد لأبها..موعد المباراة في الدوري السعودي

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كاسترو يعيد ثلاثي النصر أمام أبها اليوم في الدوري السعودي



وأنتصر النصر بقيادة رونالدو على الطائي بهدفين لهدف في المباراة الماضية ضمن من مسابقة الدوري.

يهدف النصر للفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي الغائب منذ سنوات، وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي، وأنتهت بإنتصار العالمي بهدفين لهدف.

وتعتبر تلك المباراة رقم 11 بينهما بعهد المحترفين، و تميل الكفة لصالح العالمي بـ6 انتصارات مقابل خسارتين وتعادلين.

وتعد هذه المواجهة الخامسة بينهما على ملعب أول بارك في كافة المسابقات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وخيم التعادل في لقاء وحيد.
 


توقيت مباراة النصر وأبها: 


تبدأ مباراة النصر وأبها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة السابعة بتوقيت الإمارات.
 

تشكيل النصر المتوقع لمباراة أبها:


في حراسة المرمى: نواف العقيدي 
في خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام 
في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - فوفانا - أوتافيو - ساديو ماني - تاليسكا 
في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو
 

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