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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد اكتمال عقد الأندية الـ 16 المتأهلة من الأدوار التمهيدية بالمسابقة وعلى رأسها ناديي الأهلي و بيراميدز.

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بيراميدز في مجموعة صعبة بدوري أبطال أفريقيا

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زمالك 2007 يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما الغاني، بينما وقع فريق بيراميدز في المجموعة الأولى والتي تضم فرق صن داونز الجنوب أفريقي و مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

مواعيد مباريات بيراميدز في دوري الأبطال

الجولة الأولى : بيراميدز × مازيمبي - داخل مصر - 24-25 نوفمبر 2023

الجولة الثانية : نواذيبو الموريتاني × بيراميدز - خارج مصر - 1-2 ديمسبر 2023

الجولة الثالثة : صن داونز × بيراميدز - خارج مصر - 8-9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة : بيراميدز × صن داونز - داخل مصر - 19 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة : مازيمبي × بيراميدز - خارج مصر - 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة : بيراميدز × نواذيبو الموريتاني - داخل مصر - 1-2 مارس 2024

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