بيراميدز في مجموعة صعبة بدوري أبطال أفريقيا

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد اكتمال عقد الأندية الـ 16 المتأهلة من الأدوار التمهيدية بالمسابقة.

وأسفرت القرعة عن وقوع فريق بيراميدز في المجموعة الأولى والتي تضم فرق صن داونز الجنوب أفريقي و مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

مجموعة الأهلي بدوري الأبطال:

بينما أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا الأهلي في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق شباب بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما الغاني.

تصنيف أندية مجموعات دوري أبطال أفريقيا:

التصنيف الأول يضم كل من: الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثاني: بيراميدز، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الانجولي.

التصنيف الثالث: الهلال السوداني، مازيمبي، أسيك ميموزا، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي: جالاكسي البتسواني، ميدياما الغاني، نواذيبو الموريتاني.