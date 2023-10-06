تفاصيل مهرجان الجبن المصري في حديقة الحرية

شهد مهرجان الجبن المصري في حديقة الحرية بالزمالك، اليوم إقبال كبير من المواطنين، والذي يستمر حتى 8 أكتوبر الجاري، ويضم مجموعة متنوعة من الجبن المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى منتجات الألبان الأخرى، والعديد من الفعاليات المختلفة.

معلومات عن مهرجان الجبن

يدفع الزوار 10 جنيهات رسوم دخول الحديقة.

يقام المهرجان تحت شعار "جبنة مصرية بجودة عالمية".

الدورة الحالية هي الثالثة من مهرجان الجبنة.

تستضيف حديقة الحرية فعاليات المهرجان برعاية وزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية.

مهرجان الجبن

فعاليات مهرجان الجبن

التذوق والعروض الترفيهية والمحاضرات والندوات العلمية.

المحاضرات تهدف إلى توعية الجمهور بكل ما يخص صناعة الجبن والألبان.

يضم المهرجان محاضرات لأساتذة كليات الزراعة يستعرضون تطور صناعة الجبن.

جميع الأنشطة والفعاليات في المهرجان مجانية تماما.

يضم المهرجان فقرات طبخ حي بالجبن وعروض ترفيهية ومسابقات وهدايا للجمهور.

يضم المهرجان مسابقة النحت على الجبنة والرسم على البلاص وتنسيق أطباق الجبن.

يشارك في المهرجان 50 شركة عارضة، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، وأغلبها شركات مصرية.

يضم المعرض أنشطة لجميع الأعمار خاصة الأطفال.

على هامش المهرجان هناك فعاليات ومعرض خاص للمخبوزات، بالإضافة إلى عديد من الأدوات والمعدات التي تساعد على صناعة الأجبان.

أنواع الجبن المعروضة

تشارك مصر بـ4 أنواع جبن مصرية ضمن معروضات المهرجان، هي الجبن الرومي والجبن القريش والجبن الدمياطي والجبن القديمة ، بالإضافة إلى أنواعا مستوردة، مثل الجودة والبلو تشيز، واللبنة، وآيس كريم بشرش اللبن، والجبن السوري.

نصائح للزائرين

يمكن الوصول إلى حديقة الحرية باستخدام مترو محطة الأوبرا.