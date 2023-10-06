جامعة الزقازيق: تجهيز قافلة تنموية شاملة لقرية كفور نجم

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيز قافلة تنموية شاملة لقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، والتى تتوجه صباح غداً السبت الموافق 2023/10/7 لقرية كفور نجم مركز الإبراهيمية بالشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

تأتي عمل القافلة ضمن خطة قطاع البيئة بجامعة الزقازيق لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت على تواجد الأطباء في 10 تخصصات طبية.

وأطمأنت نائب رئيس الجامعة على المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.