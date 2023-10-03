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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طبيب بيراميدز يكشف إصابة إبراهيم عادل

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الأشعة التي أجراها إبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي بعد وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعيه الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

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طبيب بيراميدز يكشف تطورات إصابة إبراهيم عادل

أضاف المنيري أنه تم الاستقرار على وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس بدلا من إجراء جراحة في الكاحل، بعد عمل كونسلتو طبي مع الأستاذ الدكتور ناصف محمد ناصف استشاري جراحة القدم والكاحل
على أن يتم علاج اللاعب بدون تدخل جراحي.

أشار إلى أن العلاج يتمثل في تثبيت الكسر بعظمة الشظية لمدة ٦ أسابيع مع المتابعة الأسبوعية بالأشعة  للتأكد من سلامة وضعية الكسر بصورة دورية.

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