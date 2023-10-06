تسريب بخط مياه مدينة القاهرة الجديدة.. ووزير الإسكان يتابع الإصلاح بالموقع

تعرض خط المياه العكرة من مأخذ المياه على النيل بالمعادي لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة أمس الأول، لحادث تسريب بإحدى وصلات المياه على الخط بقطر 2200 مم، وهذه الاقطار هي الاكبر في مصر، مما ادي لعدم وصول المياه لمحطة التنقية بطاقة 500 الف م3/يوم والتي يجري توسعتها لتصل لمليون م3/يوم لخدمة مدينة القاهرة الجديدة، فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة، مما أدى لتوقف الخدمة بالمحطة لحين اجراء الاصلاحات اللازمة.

وعلى الفور قامت قيادات الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الاسكان بالتواجد بمكان الأعطال بتوجيه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى يتفقد بالموقع ونائبه لشؤون البنية الاساسية، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، أعمال إصلاح الخط من خلال الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تنسيق بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة وشركة القاهرة لمياه الشرب، وكان لهذه الجهود الدور الكبير في استيعاب الحادث وتبعاته من عمليات الاصلاح وتوفير المياه للمناطق المضارة على مدار الساعة .

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة: عمليات الاصلاح تجرى على قدم وساق حتى حينه لاعادة الخدمة لمحطة التنقية بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في ازالة الأجزاء المضارة من الخط واستبدالها في ظروف عمل غاية في الصعوبة والخطورة، نظرا لقوة دفع المياه بالخط والتي تصل لارتفاع ما يزيد على 120 مترا بما يوازي عمارة بارتفاع 40 دورا، مشيرا إلى أنه تم توفير سيارات المياه بجميع أنحاء المدينة للمواطنين.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي هو الجهاز المسؤل عن تشغيل وصيانة هذا الخط من خلال شركات وطنية وأجنبية متخصصة في هذا المجال ولها خبرات سابقة.

وأشار مسئولو الوزارة إلى أنه من المتوقع انتهاء اعمال الاصلاح وإعادة ضخ المياه العكرة للمحطة وبدء الانتاج فى مدة تستغرق بعض الوقت حتى مساء اليوم الجمعة 6 اكتوبر.

ويأتى تواجد كل من وزير الاسكان ونائبه على رأس قيادات قطاع المرافق بالموقع على مدار الساعة حرصا على سرعة اتخاذ اللازم نحو الانتهاء من عمليات الاصلاح والحرص على انهائها في أسرع وقت، وبصورة آمنة، وعودة الخدمة للمواطن والقضاء على معاناته.

تجدر الإشارة إلى ان نقل المياه يتم من خلال خط من المواسير الصلب بطول 33 كم تم تنفيذه ضمن 3 خطوط بقطر 2200 مم يتم ضخ المياه فيها بواسطة 4 روافع على مسار الخط بقوة 12 بار حتى تصل محطة التنقية بالقاهرة الجديدة.