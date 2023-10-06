نجوم عرب غنوا من القلب في حب مصر

مصر أم الدنيا ليس لقب فقط ،ولكن هي أم كل الشعوب وجميع الجنسيات فعلًا وقولًا ،فعلى مدار سنوات عاش نجوم ومشاهير كثيرة، وبعد ماشربوا من نيلها العظيم، عبر عدد كبير من مطربي الغناء في الوطن العربي عن الحب الكبير الذي يسكن في القلب لـ مصر أم الدنيا، باعتبارها هي الوطن الثاني، الذي دائما وأبدا تفتح لهم حضنها بالحب، وتستعرض بوابة الوفد أبرز النجوم والمشاهير الذين غنوا في حب مصر.

فيروز بـ مصر عادت شمسك الذهب

بدأت قصة أغنية مصر عادت شمسك عندما وصلت فيروز فى زيارتها التاريخية يوم ٢٤ أكتوبر١٩٧٦، وكشفت كل الصحف عن النص الكامل لقصيدتها "مصرعادت شمسك الذهب"، والتى صاغ أبياتها الأخوان رحبانى، وذلك قبل يومين من انطلاق أولى حفلات فيروز، وجاءت كلمات الأغنية كالأتي:"

مصر عادتْ شمسُك الذهبُ تَحمِل الأرضَ وتَغترِبُ، كَتَبَ النِّيلُ على شطِّهِ قصصاً بالحبَّ تلتهبُ

لكِ ماضٍ مصرُ إنْ تذكُري يَحمِلُ الحقَّ وينتسبُ، ولكِ الحاضرُ فى عزِّهِ قِبَبٌ تَغْوَى بها قِبَبُ

جِئْتُ يا مصرُ وجاءَ معي تَعَبٌ، إنَّ الهَوَى تعَبُ، وسهادٌ موجعٌ قلتُهُ هارباً مِنِّى ولا هرَبُ

صرت نجم الحب/ أحصى إذا أحصيت/ فى الظلمة الشهب/ قسما بالمبدع سببا يا حبيبى/ إنك السبب

الحضاراتُ هُنا مَهدُها بعطاءِ المجدِ تَصطَخِبُ، نَقَشتْ فى الصخرِ أسفارَها فإذا مِن صخرِكِ الكُتُبُ

مصرُ يا شعباً جديدَ غَدٍ صَوبَ وجهِ الشمسِ يَغترِبُ.

فريد الأطرش بـ سنة وسنتين

وشدا فريد الأطرش في حب مصر بـ أغنية سنة وسنتين في عام 1952 من كلمات مأمون الشناوي ومن ألحانه.

،وجاءت بعض كلمات الأغنية :"

سنة وسنتين، سنة وسنتين ،وإنت يا قلبي تقول أنا فين، سنة وسنتين، سنة وسنتين

وإنت يا قلبي تقول أنا فين ،وذبت وتهت في أشواقك، وشفت النيل وعرفت أنا فين

وذبت وتهت في أشواقك ،وشفت النيل وعرفت أنا فين،يا مصر يا عمري يا نور العين

ع الشطين أنا شفت أحبابي،واخواتي وأهلي وأصحابي، ع الشطين أنا شفت أحبابي

واخواتي وأهلي وأصحابي،وهواك والنخل العالي،ونجومها في الليل بتلالي

ع الشطين أنا شفت أحبابي،واخواتي وأهلي وأصحابي،ع الشطين أنا شفت أحبابي

واخواتي وأهلي وأصحابي،وهواك والنخل العالي

ونجومها في الليل بتلالي،بكيت من الفرح وطاب الجرح،غني يا قلبي إتهني يا عين

بكيت من الفرح وطاب الجرح،غني يا قلبي إتهني يا عينـيا مصر يا عمري يا نور العين

من الإهرام للسد العالي،بلدي بلد المجد الغالي،من الإهرام للسد العالي

بلدي بلد المجد الغالي،قلبي ندا لك حن وجالك،غنا لك مواويل وليالي، أفدي جمالك وأفدي رمالك، وبأرواحنا ما نوفي الدين وأفدي جمالك وأفدي رمالك، وبأرواحنا ما نوفي الدين يا مصر يا عمري يا نور العين

حسين الجسمي بـ4 أغاني أشهرهم بـ"شرة خير"

يظهر حب مصر في معظم أغاني الفنان حسين الجسمي إذ عبر عن حبها في أكثر من أغنية وطنية حيث بدأت بـ بشرة خير من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفي وتقول الأغنية :" حيث تقول كلماتها " قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب السكندراني اللمة دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبة الجُمال".

كما غني الجسمي لمصر أيضا أغنية" ما تخافوش على مصر" التي من كلمات كلمات: تامر حسين ألحان: عمرو مصطفى وتقول كلماتها

ما تخافوش على مصر خافوا ع اللى ياجى عليها، واللى عادوا مصر شافوا شر من يعاديها، أصل ناسها ولاد حلال مصر على رأى اللى قال،ربنا اللى حاميها، إتمشا إتعشا وخٌد مركب واسهر ع النيل، عٌمرك ماتحس هنا ب غٌربه مع شعب اصيل، وأمانها مفيش أأمن منها ل انصاص الليل ،أول هنا أهل شهامه، والجدعان ياما ماتعدش ف الناس الحلوة

ناس يسيبوا علامه، تحيا مصر وجيشها لو تغيب توحشها، وبيوحش حبايبها اللمه مصر دنيا تعيشها ،حلوة مصر الليله وكبيرة العيله، عايشين فرحتها وجاينالها، من مسافة طويلة، عيدنا كلنا عيدها نبقى وسط ولادها، فقلوبنا وفعيونا نشيلها وربنا حايزيدها.

وأيضا أغنية سيادة المواطن ابن مصر كلمات نادر عبدالله ولحن وليد سعد،وتقول بعض كلماتها

"سيادة المواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايلك رسالة. . سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجى لما مصر هتقولك تعالى".

أيضا غنى الجسمي لمصر أغنية " تسلم إيدينك" التى كتبها الشاعر الغنائى نادر عبدالله ولحنها وليد سعد، ونجحت الأغنية نجاحا كبيرا.

من بين أغاني حسين الجسمى المتميزة عن مصر كانت أغنية "رسمنالك" والتى غناها فى افتتاح العاصمة الادارية، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمين نبيل وأحمد الموجى.

لطيفة بـ مصر هي مصر

طرحت النجمة لطيفة، أغنية جديدة إهداء لمصر في احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، ومرور 50 عاما على ذكرى النصر العظيم، والأغنية تحمل اسم "مصر هي مصر" ومن كلمات محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعي، وسجلتها خلال الساعات القليلة الماضية.

كما شاركت لطفية بأغنية وطنية بعنوان" مصري" في فيلم سكوت هنصور من إخراج المخرج الراحل يوسف شاهين.

وليد توفيق بـ مصر أم السلام

قال وليد توفيق إنه سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة أغنية بعنوان "مصر أم السلام"، يهديها إلى بلده الثاني مصر في احتفالاتها بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.