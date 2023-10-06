محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز المرونة بدبي

محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة تفقد أثناء زيارته لإمارة دبى للمشاركة فى منتدى المرونة العالمي ، وبدعوة كريمة من الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بزيارة إلى غرفة العمليات ومركز المرونة، ومبني استشراف المستقبل، ومبني مجالس المبادرات الحكومية ومركز الشرطة الذكى بالقيادة العامة لشرطة دبي.

وفي ختام الزيارة أشاد المحافظ بالتطور الهائل واستخدام أحدث التقنيات التكتنولوجيه، ولفت لأهمية تبادل الخبرات فى هذا المجال، مؤكدا علي الاستعداد الدائم لتقديم خبراتنا المكتسبة خلال استضافة مؤتمر تغير المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ لا نجاح كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

FB_IMG_1696589417012

FB_IMG_1696589414368