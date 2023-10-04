الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزيرة خارجية فرنسا تحث بايدن على دعم أرمينيا

وزيرة خارجية فرنسا
وزيرة خارجية فرنسا

قال مصدر دبلوماسي إن وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولون، اغتنمت الفرصة خلال مؤتمر افتراضي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم أوكرانيا، وشددت على ضرورة دعم أرمينيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

دعم أرمينيا

وأوضحت أن أرمينيا تخشى انتهاك أذربيجان لوحدة أراضيها، بعد عملية عسكرية خاطفة سيطرت بها باكو على إقليم ناجورنو قرة باخ في سبتمبر، وأدت لنزوح جماعي للأرمن منه.

 

وأوضح المصدر أنّ المحادثات ركّزت على أوكرانيا، لكن بما أنّ الوزيرة كانت تتحدّث من العاصمة يريفان، فقد استغلت ذلك، بناءً على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون، لتقديم إحاطة عن الوضع في أرمينيا، فيما أشارت إلى الحاجة إلى دعم أرمينيا من خلال التذكير «بما هو على المحك».

 

وأضاف أنّ كولونا أشارت إلى أنّ أرمينيا دولة ديمقراطية تتعرض لضغوط من جانب روسيا، وأصبحت سلامة أراضيها موضع شك أو مهددة.

 

وبحسب المصدر، فإنّ الوزيرة الفرنسية شدّدت أيضًا على ضرورة أن «يؤخذ في الحسبان ما يحدث في القوقاز، إلى جانب ما يحدث في أوكرانيا».

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