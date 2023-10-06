تاريخ مواجهات النصر وأبها..تفوق العالمي

يلتقي النصر مع أبها مساء اليوم الجمعة على ملعب أول بارك، في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



وأنتصر النصر بقيادة رونالدو على الطائي بهدفين لهدف في المباراة الماضية ضمن من مسابقة الدوري.

يهدف النصر للفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي الغائب منذ سنوات، وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي، وأنتهت بإنتصار العالمي بهدفين لهدف.



تاريخ مواجهات النصر وأبها:





وتعتبر تلك المباراة رقم 11 بينهما بعهد المحترفين، و تميل الكفة لصالح العالمي بـ6 انتصارات مقابل خسارتين وتعادلين.

وتعد هذه المواجهة الخامسة بينهما على ملعب أول بارك في كافة المسابقات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وخيم التعادل في لقاء وحيد.



رقم سلبي لأبها:

بعد صعود أبها إلى دوري المحترفين في موسم 2019-2020، زار الرياض في 4 مناسبات لمواجهة النصر، وسقط أمام العالمي 3 مرات مقابل تعادل وحيد.





توقيت مباراة النصر وأبها:



تبدأ مباراة النصر وأبها في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة السابعة بتوقيت الإمارات.



ويأتي النصر في المركز الرابع ويملك في رصيده 18 نقطة بينما يحتل أبها بالمركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

