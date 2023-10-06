نور محمود ينضم لأسرة حكاية "روحى فيك"

انضم الفنان نور محمود، إلى بطولة حكاية «روحى فيك» للنجمه عائشة بن أحمد وآخرين من مسلسل «55 مشكلة حب» المكونة من 10 حلقات، والمقرر عرضها على شبكة قنوات ON الفضائية قريبًا.

وكشف الفنان نور محمود، أنه بدء تصوير مشاهد أسرة حكاية «روحى فيك» داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، مشيرًا أن نجوم وصناع هذه الحكاية سوف يواصلون التصوير على قدم وساق على مدار أيام متقاربة للإنتهاء من هذه الحدوتة فى أقرب وقت، لكى تكتمل لها كافة الأركان الفنية لتصبح جاهزة للعرض على الشاشة الذهبية قريبًا.

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك»، بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلانى، فراس سعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، بعد حكاية "الفريدو" التى يعرض آخر حلقاتها اليوم على قناتى ON و ON دراما، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وأشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وورشتة وإخراج عصام نصار.

ثم يليها عرض الحكاية الثانية التى تحمل إسم "ما تيجى نشوف" على شبكة قنوات ON، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

ويذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الإسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

آخر أعمال الفنان نور محمود

وفى سياق مختلف يشارك الفنان نور محمود فى فيلم «أنف وثلاث عيون»، الذى أنطلق تصويره خلال المدة الماضية للمخرج أمير رمسيس، حيث تم عمل معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبدالقدوس، والتى تم تقديمها في فيلم سينمائى عام 1972، والعمل من سيناريو وحوار وائل حمدى، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى قريبًا.

وجدير بالذكر بأن فيلم "أنف وثلاث عيون"، من بطولة الفنان ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد على، نور محمود، نبيل ماهر، والطفل سليم مصطفى وآخرين وظهور خاص للفنانة أمينة خليل كضيفة شرف.