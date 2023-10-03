كاسترو يكشف سبب غياب الصليهم عن مباريات النصر الأخيرة

كشف المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، السبب وراء استبعاد عبدالمجيد الصليهم، لاعب وسط العالمي، عن مواجهات الأصفر الماضية، وطالب الجميع بمعرفة السبب في ظل وجود نقص في متوسط الميدان قبل عودة فوفانا.

سبب غياب الصليهم عن مباريات النصر الأخيرة:

غاب عبدالمجيد الصليهم عن وسط نادي النصر في المواجهات الأخيرة بقرار انضباطي من المدرب البرتغالي لويس كاسترو، والذي كان عقب مواجهة العالمي أمام نادي الرائد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

كانت مباراة النصر والرائد هي الأخيرة للصليهم على مقاعد بدلاء النصر ومن بعدها يخرج من قائمة المواجهات، عن مباريات برسبوليس الإيراني في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، والأهلي والطائي ضمن دوري المحترفين، ثم لقاء نادي أحد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويمتلك نادي النصر 18 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي، مواجهة العالمي المقبلة ستكون أمام نادي أبها يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب جامعة الملك سعود.