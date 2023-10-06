الجملي بــ 180 جنيهًا.. تعرف على أسعار اللحوم بالمنيا

تشهد أسواق ومحلات بيع اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة بمحافظة المنيا ،اليوم الجمعة ، إستقرارا في أسعار البيع والشراء للحوم بمختلف أنواعها ، حيث سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 195 جنيهًا للكيلو ، وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 لــ 250 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيهًا ، وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ آمان نحو 250 جنيهًا للكيلو ، وبلغت أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ نحو 190 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة نحو 270 جنيهًا للكيلو ، وبلغت أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيهًا للكيلو .

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 270 إلى 280 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 250 لـــ 280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيهًا للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر كيلو الكبدة ، من 300 لــ 330 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الكبدة الجملي لــ 340 جنيهًا للكيلو ، وجاءت أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ القوات المسلحة بــ 180 جنيهًا للكيلو

وتراوحت أسعار اللحوم الهندي في المحلات 210 جنيهًا للكيلو ، وبلغت أسعار البتلو البلدي 380 لــ 450 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الريش الضاني 380 لــ 420 جنيهًا ، وبلغت أسعار المفروم البلدي 240 جنيهًا لــ 300 للكيلو، وسجلت أسعار السجق البلدي 300 جنيهًا للكيلو ، وبلغت أسعار السجق المستورد110 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار المفروم الجملي 300 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر لحم الكندوز بين 300 لــ 330 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الكندوز الكبير، من 220 لــ 300 جنيهًا للكليو، وسجلت كيلو الكندوز الصغير بين 220 لــ 350 جنيهًا للكيلو ، ويترواح سعر كيلو اللحم المفروم العادي من 300 لــ 330 جنيهًا ، ويتراوح سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ما بين 200 لـ 250 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي ما بين 90 لـ 100جنيهًا للكيلو ، ويتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز ما بين 200 لـ 270 جنيهًا للكيلو ، ويتراوح سعر اللحم الضأن ما بين 240 لـ 280 جنيهًا للكيلو ، ويتراوح سعر اللحم المفروم ما بين 150 لـ 170 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة بـ 140 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر كيلو اللحم الجملي بـ 180 جنيهًا.

جديرا بالذكر ، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية ، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية ، وصلاحية اللحوم للإستهلاك الأدمي .