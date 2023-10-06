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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الجملي بــ 180 جنيهًا.. تعرف على أسعار اللحوم بالمنيا

اللحوم البلدية
اللحوم البلدية

تشهد أسواق ومحلات بيع اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة بمحافظة المنيا ،اليوم الجمعة ، إستقرارا في أسعار البيع والشراء للحوم بمختلف أنواعها ، حيث سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ 195 جنيهًا للكيلو ، وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 لــ 250 جنيهًا للكيلو.

 

وتراوحت أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيهًا ، وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ آمان نحو 250 جنيهًا  للكيلو ، وبلغت أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ نحو 190 جنيهًا للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة نحو 270 جنيهًا للكيلو ، وبلغت أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيهًا للكيلو .

 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 270 إلى 280 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 250 لـــ  280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيهًا للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر كيلو الكبدة ، من 300 لــ  330 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الكبدة الجملي لــ  340 جنيهًا للكيلو ، وجاءت أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ القوات المسلحة بــ 180  جنيهًا للكيلو 

وتراوحت أسعار اللحوم الهندي في المحلات 210 جنيهًا للكيلو ، وبلغت أسعار البتلو البلدي  380 لــ 450 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الريش الضاني   380 لــ 420  جنيهًا ، وبلغت أسعار المفروم البلدي 240 جنيهًا لــ 300 للكيلو، وسجلت أسعار السجق البلدي 300 جنيهًا للكيلو ، وبلغت أسعار السجق المستورد110  جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار المفروم الجملي 300 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر لحم الكندوز بين 300 لــ 330 جنيهًا  للكيلو.

 

وبلغ سعر الكندوز الكبير، من 220 لــ  300 جنيهًا   للكليو، وسجلت كيلو الكندوز الصغير بين 220 لــ 350 جنيهًا للكيلو ، ويترواح سعر كيلو اللحم المفروم العادي من 300 لــ 330 جنيهًا ، ويتراوح سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ما بين 200 لـ 250 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي ما بين 90 لـ 100جنيهًا  للكيلو ، ويتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز ما بين 200 لـ 270 جنيهًا للكيلو ، ويتراوح سعر اللحم الضأن ما بين 240 لـ 280 جنيهًا للكيلو ، ويتراوح سعر اللحم المفروم ما بين 150 لـ 170 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة بـ 140 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر كيلو اللحم الجملي بـ 180 جنيهًا.

 

جديرا بالذكر ، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية ، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية ، وصلاحية اللحوم للإستهلاك الأدمي .

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