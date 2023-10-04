موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي "ديربي جدة" والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) يوم الجمعة المقبل لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد في ديربي جدة بالدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد الاتحاد يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل فريق الأهلي مباراة ديربي جدة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، بينما يتواجد الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

الأهلي يفقد نجم الفريق في مباراة ديربي جدة

وأكدت صحيفة الرياضية أن النجم الفرنسي سانت ماكسيمين تغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب النادي استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد.

وقالت الصحيفة في تقريرها أن نجم الأهلي تواجد في العيادة الخاصة بالنادي لمواصلة برنامجه العلاجي بسبب الإصابة التي يعاني منها، وبالتالي يتأكد غيابه عن مباراة ديربي جدة الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد ديربي جدة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي بشكل حصري هذا الموسم.