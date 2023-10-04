الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الاتحاد في ديربي جدة بالدوري السعودي

تأكد بشكل رسمي غياب نجم فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم عن المواجهة المرتقبة ضد الاتحاد في ديربي جدة بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وأكدت صحيفة الرياضية أن النجم الفرنسي سانت ماكسيمين تغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب النادي استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد.

وقالت الصحيفة في تقريرها أن نجم الأهلي تواجد في العيادة الخاصة بالنادي لمواصلة برنامجه العلاجي بسبب الإصابة التي يعاني منها، وبالتالي يتأكد غيابه عن مباراة ديربي جدة الجمعة المقبل.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد ديربي جدة

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري روشن.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي بشكل حصري هذا الموسم.