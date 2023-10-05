لبشرة نضرة.. طريقة تحضير شوربة القرع بالجزر

تتعدد فوائد القرع، إذ إنه يعزز من صحة القلب، و يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، يمنح النضارة للبشرة، لذلك سنعرض لكِ طريقة عمل شوربة القرع الساخنة مع الجزر لتحصلين على مذاق لذيذ وشهي.

المكونات

قرع

جزر

زبدة

بصل

ثوم

كرفس

كرات

ورق لورا

زعتر

مرقة

كريمة

عصير برتقال

طريقة تحضير شوربة قرع بالجزر

- يوضع على النار القرع والجزر في ماء.

- في حلة على النار توضع الزبدة مع البصل والمرقة ودقيق ثم يضاف الجزر والقرع ويترك حتى ينضج القرع.





- ترفع من على النار وتضرب بالمضرب الكهربائي ثم يصب في طبق التقديم.