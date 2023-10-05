"قارة الفرص".. كتاب جديد لـ سالي عاطف عن الاستثمار في إفريقيا

تستعد الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة CBC والمتخصصة في الشأن الإفريقي، لطرح كتابها الرابع والذي يحمل عنوان "قارة الفرص"، في معرض الكتاب.

سالي عاطف: الكتابة روشتة اقتصادية للاستثمار في افريقيا

وقالت الإعلامية سالي عاطف، إن كتابها "قارة الفرص" بمثابة روشتة اقتصادية لكل من يرغب في التجارة أو الاستثمار بالقارة السمراء البكر.



وتابعت "قريبا بمعرض الكتاب بعد توقف عام و نصف عن الكتابة و هي عشقي الاول كتابي الرابع ( قارة الفرص ) روشته اقتصادية لكل من يرغب في التجارة أو الاستثمار بالقارة السمراء البكر ".

قارة الفرص للإعلامية سالي عاطف

وأضافت سالي عاطف "من واقع ١٨ عام على الارض من علاقات وسفر وتعامل واستشارات بالكثير من المشروعات المختلفة لاكثر من ٣٧ دولة أفريقية ".

يذكر أن الإعلامية سالي عاطف، متخصصة في الشأن الإفريقي منذ سنوات طويلة، وألفت أكثر من كتاب عن القارة الإفريقية ونوابغها وجمالها.