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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غداً الجمعة .. المنيا تستقبل المشاركين في رالي "تحدى عبور مصر"

أرشيفية
أرشيفية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن وصول رالي "تحدي عبور مصر" غدا الجمعة ، إلى محافظة المنيا ، كمحطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين، ضمن جهود وزارة السياحة، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مؤكداً على استمرار جهود المحافظة لتنشيط السياحة ، ووضع المنيا على الخارطة السياحية ضمن باقي محافظات الجمهورية.

 وقال المحافظ ، أن الرالي يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، مؤكداً على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة ، موجهاً إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام المشاركين في ، داعياً كافة المشاركين فيه لزيارة المحافظة مرة أخري بصحبة أسرهم ، لزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مواقع أثرية من عصور تاريخية مختلفة ، ومقومات سياحية متكاملة.

 

جدير بالذكر، أن الرالي هذا العام يتم خلال الفترة من 5-14 أكتوبر الجاري، لقطع مسافة 2900 كيلومترا ، بإستخدام الدراجات النارية ، و بمشاركة العديد من الدول والجنسيات ، وينظمه نادى روتارى الإسكندرية ، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، ونادى السيارات والرحلات المصرى ، تحت رعاية وزارة السياحة، ويضم مشاركين من جنسيات أجنبية متعددة .

 

 

 

 

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