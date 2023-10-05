غداً الجمعة .. المنيا تستقبل المشاركين في رالي "تحدى عبور مصر"

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن وصول رالي "تحدي عبور مصر" غدا الجمعة ، إلى محافظة المنيا ، كمحطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين، ضمن جهود وزارة السياحة، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مؤكداً على استمرار جهود المحافظة لتنشيط السياحة ، ووضع المنيا على الخارطة السياحية ضمن باقي محافظات الجمهورية.

وقال المحافظ ، أن الرالي يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، مؤكداً على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة ، موجهاً إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام المشاركين في ، داعياً كافة المشاركين فيه لزيارة المحافظة مرة أخري بصحبة أسرهم ، لزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مواقع أثرية من عصور تاريخية مختلفة ، ومقومات سياحية متكاملة.





جدير بالذكر، أن الرالي هذا العام يتم خلال الفترة من 5-14 أكتوبر الجاري، لقطع مسافة 2900 كيلومترا ، بإستخدام الدراجات النارية ، و بمشاركة العديد من الدول والجنسيات ، وينظمه نادى روتارى الإسكندرية ، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، ونادى السيارات والرحلات المصرى ، تحت رعاية وزارة السياحة، ويضم مشاركين من جنسيات أجنبية متعددة .