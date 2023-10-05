جمهور الشباب يهاجم حبيب ديالو بسبب هجمة أمام الرياض

شنت جماهير فريق نادي الشباب هجوم عنيف على المهاجم الجديد السنغالي حبيب ديالو، بسبب إهدار فرص سهلة أمام مرمى المنافسين، كان أخرها في مواجهة الرياض مساء اليوم الخميس، والتي كانت ستغير مجرى اللقاء.

هجمة ضائعة تدفع جماهير الشباب لمهاجمة حبيب ديالو

أهدر حبيب ديالو مهاجم الشباب فرصة محققة للتهديف في الدقيقة 26 امام نادي الرياض، وكانت النتيجة حينها التعادل السلبي بين الفريقين، في الشوط الذي انتهت بتقدم نادي الرياض بهدف دون مقابل.

هاجمت جماهير نادي الشباب اللاعب السنغالي بسبب كثرة إهدار الفرص والمستوى الفني والبدني الضعيف الذي يظهر به في المواجهات الاخيره، وسجل هدف وحيد لليوث في 10 مواجهات لعبها حتى الآن.

طريقتان لرحيل حبيب ديالو

طالب جمهور نادي الشباب التخلص من حبيب ديالو عن طريق مخالصة مالية، أو بيعه في يناير المقبل وضم مهاجم أفضل بدلًا منه، بعدما انتقل اللاعب لشيخ الاندية السعودية في صيف 2023.

هذة ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ديالو لانتقادات من الجمهور، وكانت المرة الاولى في لقاء الفيحاء بالجولة السادسة من دوري روشن.