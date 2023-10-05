سبب غريب وراء تبديل لامين يامال أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة، السبب وراء غياب لامين يامل عن مواجهة برشلونة في الربع ساعة الأخير، وما السبب الذي جعل المدرب يقوم بتبديله.

سبب تبديل لامين يامال أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

طلب لامين يامال من مدربه تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الذهاب للمرحاض خلال مباراة البلوجرانا أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، وكانت الدقيقة 70 من عمر اللقاء، ليسمح له تشافي بذلك بعدما طلب منه أن لا يتأخر، وظل يلعب الكتالوني بعشرة لاعبين منتظرًا عودة لاعبه الشاب.

غاب لامين يامال عن العودة للملعب حتى الدقيقة 80 ليقرر تشافي هيرنانديز نزول ماركوس ألونسو بدلًا منه بعدما طال غياب لامين، مما كان السبب في عدم إكماله للمباراة.

أكدت تقارير إسبانية عقب مباراة برشلونة ضد بروتو أن لامين عانى من آلام في المعدة كانت السبب في طلبه الذهاب إلى المرحاض، لكنه لم يستطع استكمال المباراة.

جدير بال1كر ان برشلونة حقق الانتصار بهدف دون مقابل على بورتو سجله اللاعب الإسباني فيران توريس، على ملعب "الدراجاو".