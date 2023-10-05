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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعاون السعودي يهزم الطائي بثلاثية نظيفة في الدوري

التعاون السعودي
التعاون السعودي

حقق فريق الكرة الأول بنادي التعاون الفوز على نظيره الطائي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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أهداف اللقاء..

استطاع فريق التعاون التقدم عن طريق اللاعب موسى بارو في الدقيقة 11، وأضاف زميله جواو بيدرو الهدف الثاني فى الدقيقة 13 من بداية أحداث المباراة.

وإختتم اللاعب ألفارو ميدران الهدف الثالث لصالح التعاون فى الدقيقة 57 لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب بجدول الدوري، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة الـ 7  في المركز الـ 15 بالمسابقة.

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