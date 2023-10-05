التعادل الإيجابي يحسم مباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الشباب والرياض بهدفين لكل فريق، فى المواجهة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.



أهداف اللقاء..

سجل فريق الرياض في الدقيقة 36، عن طريق أندري غراي، فيما أدرك التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 53 اللاعب رومان سايس.

و تقدم خوانمي لوبيز بالهدف الثاني للرياض في الدقيقة 73، وأضاف إياغو سانتوس التعادل للشباب في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق.



بتلك النتيجة، يقع الشباب فى المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الرياض في المركز الثالث عشر، ولديه 8 نقاط.