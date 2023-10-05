طارق حامد يساهم في فوز ضمك على الحزم برباعية في الدوري السعودي(فيديو)

حقق فريق الكرة الأول بنادي ضمك السعودي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري طارق حامد لاعب منتخب مصر، فوزا كبيرا على نظيره الحزم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف اللقاء..

وقام المصري طارق حامد بصناعة الهدف الثاني فى الدقيقة 42 من أحداث الشوط الاول، فى لقاء اليوم، بالجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

أفتتح ضمك التسجيل عن طريق اللاعب أسان سيساي في الدقيقة 16، وأضاف الهدف الثاني جورج كيفين نكودو جورج كيفين نكودو في الدقيقة 42، وعزز بالهدف الثالث اللاعب أحمد يوسف الزين فى الدقيقة 46، وإختتم الهدف الرابع اللاعب برنو فيانا فى الدقيقة 63 بخطأ فى مرماه.

وسجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق الحزم اللاعب نواف عبدالله الحبشي فى الدقيقة 83 لتنتهي المباراة بنتيجة 4 ـ 1.

تشكيل ضمك أمام الحزم

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

في خط الدفاع: فاروق شافعي – عبد القادر بدران – سنوسي الهوساوي – ضاري العنزي

في خط الوسط: طارق حامد – أنتوليتش – ستانشيو

في خط الهجوم: كيفن نكودو – أحمد زين – أسان سيساي

فيديو..أسيست طارق حامد يصنع الهدف الثاني

فيديو..أهداف المباراة