بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ويونيون سان خيلويزي يلا شوت 5-10-2023 في الدوري الاوروبي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ويونيون سان خيلويزي بث مباشر يلا شوت 5-10-2023 في الدوري الاوروبي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ويونيون سان خيلويزي بث مباشر يلا شوت 5-10-2023 في الدوري الاوروبي، يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجمنا الدولي محمد صلاح، مع نظيره سانت خيلويزي البلجيكي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق ليفربول ضد نظيره سانت خيلويزي، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفليد.

ويقع فريقي ليفربول وسانت خيلويزي في المجموعة الخامسة من مدموعات بطولة الدوري الأوروبي رفقة كل من فريق تولوز ولاسك لينز.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول أمام رويال سانن خيلويزي في الدوري الأوروبي القرر لها اليوم: "المقطع الصوتي لحكام الفيديو فى مباراة توتنهام لم ولن يغير أي شيء، وهي أن هدف صحيح لم يحتسب".

وأضاف كلوب عن مطالبته بإعادة المباراة قائلا: "حدث كان خطأ واضح، لكن يجب أن تكون هناك حلول لما هو قادم ، أما عن إعادة المباراة فلن يحدث، على قدر ما أذكر لم يتم إعادة أي مباراة قد لعبت ولذلك أرى بأنه يجب أن تكون هناك إعادة للمباريات".

واختتم كلوب تصريحاته : " نتحدث عن تقنية VAR، ولكن في هذه المباراة كان هناك موقف آخر حيث حصل اللاعب كوريتس على بطاقة حمراء لا أعتقد أنها بطاقة حمراء من الأساس ، أعتقد أنه كان خطأً واضحًا وجليًا".

ويأتي فريق ليفربول حاليا في صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد سانت خيلويزي في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.

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وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره سانت خيلويزي، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي الناقل الحصري للبطولة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة؟

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكيس ماك أليستر – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.