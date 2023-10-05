مكتبة مصر العامة بأسيوط تفتح باب التسجيل لدورات ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

اعلنت مكتبة مصر العامة بأسيوط عن برنامجها الجديد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتضمن دورات في العمل الحر “ريادة الأعمال” والذكاء الاصطناعي هذين البرنامجين يعتبران ذات أهمية كبيرة للمشاركين وتحت إشراف هاجر محروس، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط

ستطلب المكتبة من جميع المتدربين التسجيل في الرابط المرفق، وبعد ذلك سيتم تقديم دورات تدريبية لجمهور المكتبة، على غرار البرامج المماثلة التي قدمتها وزارة الاتصالات فيما سبق. يمكن لأكبر عدد ممكن من الأشخاص التسجيل، ولكن يجب أن يكون التسجيل على التطبيق قبل يوم 10 أكتوبر الحالي لأن العدد محدود.

يرجى من الراغبين في التسجيل استخدام الرابط التالي اضغط هنا