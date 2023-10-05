الأوقاف بأسيوط والوادي الجديد "الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله"

في إطار دور مديرتي الأوقاف بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد في نشر الفكر الوسطي المستنير وفي ضوء نشاطهما الدعوي والعلمي والتثقيفي، تم تنظيم ندوة تقيفية بعنوان "الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله".

وأكد العلماء في هذه الندوة أن الدعاء للوطن هو جزء من تعزيز الانتماء إليه وأن تعزيز الولاء والانتماء الوطني هو واجب في هذا الوقت. وأشاروا إلى أن الوطنية الحقيقية ليست مجرد شعارات بل هي تضحية حقيقية تتطلب جهدًا وتعبًا وعرقًا وتفانيًا.

تمت إقامة الندوة في عدة مساجد تابعة لمديرية أوقاف أسيوط هم مسجد المعز الوليدية ومسجد الأموي الكبير العتبة الزرقاء ومسجد هانم بسيوني ومسجد الكبير بالوليدية ومسجد المجاهدين في أسيوط، ومسجد التقوى في شارع ثابت أسيوط

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد، تمت إقامة الندوة في مسجد الاستقامة بمركز الخارجة ومسجد المجمع الإسلامي بمركز الداخلة

وتحدث العلماء في الندوة عن أهمية الشهادة في سبيل الوطن وأنها تعد واجبًا على كل مواطن نابغ في سبيل التضحية بنفسه ودمه للحفاظ على أمن وسلامة الوطن وشعبه. وأشاروا إلى أن الشهادة هي أعلى درجات التضحية التي قد يقدمها المواطن لوطنه، وأنها تشعر الإنسان بالفخر والاعتزاز وتزيد من حبه لوطنه وتعمق مشاعر الولاء والانتماء الوطني.

كما تم تسليط الضوء على الأحداث التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وكيف أن التضحية والجهاد في سبيل الوطن يعد من القيم الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل مواطن يحب وطنه. وأثنى الحضور على هذه الندوة ودور المديرين في نشر الوعي بأهمية الولاء والانتماء الوطني وما يجب على المواطنين القيام به من أجل حماية ونهضة بلادهم.

وأكد الحضور أهمية المضي قدمًا في نشر الفكر الوسطي، وتعميق الانتماء الوطني من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات التثقيفية التي ترفع مستوى الوعي الوطني وتعزز الانتماء للوطن والمشاركة الفاعلة في بناءه وتطويره.