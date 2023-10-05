القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة.. روسيا تُوضح

خسرت "قوات الجيش الأوكراني"، نحو 620 فردًا بين قتيل وجريح على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس.

جاءت أرقام الخسائر الأوكرانية في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

محور دونيتسك - صد هجومين أوكرانيين، وخسائر العدو تبلغ 210 عسكريين بين قتيل وجريح، وإصابة مدفع M-777 أمريكي الصنع، واثنين من المدافع ذاتية الحركة من طرازي "أكاتسيا" و"غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر D-20

محور زابوروجبه – مقتل أكثر من 35 جنديا أوكرانيا وضرب اثنين من المدافع ذاتية الحركة من طراز Caezar فرنسية الصنع، مدفع M777 أمريكي الصنع، مدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" واثنين من مدافع الهاوتزر "دي-30" وواحد من طراز "مستا-بي"

محور كوبيانسك - خسائر العدو تبلغ نحو 170 بين قتيل وجريح، وتدمير اثنين من مدافع الهاوتزر من طراز M109 Paladin، إضافة إلى مدفع "دي-30"

محور كراسني ليمان - صد هجومين وخسائر العدو تبلغ نحو 80 فردا بين قتيل وجريح،

محور جنوب دونيتسك - خسائر العدو تتجاوز 80 عسكريا

محور خيرسون – مقتل ما يصل إلى 45 من أفراد الجيش الأوكراني

تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد،

اعتراض قنبلة موجهة من طراز JDAM وثماني قذائف من HIMARS أمريكية الصنع، وتدمير 27 طائرة بدون طيار أوكرانية

بوتين يُبدي استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حالتين

صرح الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بأنه في العقيدة العسكرية الروسية يُوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين اليوم في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية. الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة".

وأضاف أن "السبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر".