ندوة تكريم حنان مطاوع في مهرجان الإسكندرية السينمائي

يقيم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ39، ندوة للفنانة حنان مطاوع ضمن فعالياته، اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

حنان مطاوع

تفاصيل مسلسل صوت وصورة



وكانت قناة dmc أعلنت عن عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعد من أبرز مسلسلات موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبدالتواب، حيث ما زال يصور مخرج العمل تصوير باقى مشاهد المسلسل، حيث أعلنت قناة dmc عن البرومو الرسمي للمسلسل الذى تضمن حالة من التشويق والإثارة.

أحداث مسلسل صوت وصورة





وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضاً فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه.



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.