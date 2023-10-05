الباذنجان يسبب ظهور حصوات المرارة.. خبيرة تغذية توضح

أخبرتنا خبيرة التغذية فيرونيكا جوساكوفا، في الحالات التي يجب عليك تجنب تناول الباذنجان فيها، حيث قالت إنه يجب على بعض الأشخاص عدم تناول الباذنجان على وجه الخصوص، يمكن أن تؤثر هذه الخضار على ظهور حصوات المرارة.

يحتوي الباذنجان على مادة تسمى الأكسالات، والتي يمكن أن تزيد من تكوين حصوات المرارة، لذلك لا ينصح باستخدامها لعلاج تحص صفراوي، قالت جوساكوفا لمجلة لايف.

وأشارت الأخصائية إلى أن الباذنجان ينتمي إلى عائلة الخضار الباذنجانية التي يمنع تناولها لعدد من الأمراض، وتشمل هذه الصدفية والفشل الكلوي والنقرس والتهاب المفاصل.

كما لفتت الخبيرة الانتباه إلى حقيقة أن الباذنجان يمكن أن يؤثر على عمل الغدة الدرقية. إذا كان الشخص يعاني من قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية، فيجب استخدامه بحذر، ومن الأفضل فقط بعد استشارة الطبيب.

وأضافت فيرونيكا جوساكوفا: "لا ينبغي خلط هذه الخضار مع أدوية خفض ضغط الدم".

ما هي فوائد الباذنجان؟

إنها تحتوي على الكثير من الألياف، والتي لها تأثير مفيد على حالة البكتيريا المعوية وتساعد في الحفاظ على وزن صحي بالإضافة إلى ذلك، يعد الباذنجان مصدرًا للفيتامينات والعناصر الدقيقة المفيدة على شكل فيتامينات ب وفيتامين ك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الأنثوسيانين، التي تحمي خلايا الجسم من التلف.