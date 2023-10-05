ننشر الصور الأولى للمتهمين بإلقاء مياه نار على سيدة وابنتها بالخانكة

حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على صور المتهمين بإلقاء مياه نار "مادة كاوية"، على وجه سيده وابنتها ذات العشر سنوات، في منطقه البولاقي بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، تم القبض على أحدهما وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بـ "مياة النار" سيدة وابنتها الصغيرة تدفعان ثمن وحشية عامل وآخر بالخانكة

كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي ومستشفى الخانكة، سيدة في الأربعينيات من عمرها وابنتها ذات العشر سنوات مصابين بحروق بالغة في الوجه والجسم نتيحة سكب مادة حارقة عليهم "مياه نار" ، منطقة البولاقي بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة كلا من سيدة " تدعي أمل حسن حسين، في الأربعينيات من عمرها، ربة منزل، وإصابة ابنتها "سيلا منسي"، تبلغ من العمر 10 سنوات وطالبة في الصف الخامس الابتدائي، بحروق بالغة نتيجة سكب مادة حارقة علي وجههم وجروح متفرقة بالجسم، وتم التوصل إلى مرتكبي الواقعة، والذين تبين أنهما "إسلام محمد غزالي النوبي ، 32 عاما ، ويعمل عامل في إحدى شركات الصابون، والثاني يدعي أدهم هاني نجيب مرسي، 17 عامًا" قاموا بسكب مياة النار على وجوه المصابين، وفروا هاربين بدراجة نارية حتى تم القبض علي المتهم الثاني وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الهارب.

وتبين من التحريات الأولية وبسؤال شهود العيان، أشاروا ان المتهمين خاضوا مشاجرة منذ فترة بإحدى عائلات المنطقة، وبحسب شهود العيان بأن المتهمين دائمي الشجار وأنهم مسجلين خطر ومن متعاطي المخدرات، وأضافوا أن المتهم الأول وبمشاركة المتهم الثاني بيتا النية للانتقام من إحدى السيدات هناك وإحدى أطراف المشاجرة السابقة، لأنها قامت بضرب والدته، فقام بإحضار المادة الكاوية تنفيذا للمخططة الإجرامي.

وأضاف الأهالي أن المصابين لم يكونوا طرف في أي من هذة المشاجرة ولا يمتوا لها بأي صفة من بعيد أو قريب، موضحين أن السيدة وابنتها حضروا للسؤال عن إحدى المدرسات، وبالصدفة ويسؤال إحدى السيدات وهي صاحبة المشكلة والمشاجرة ، في الشارع عن منزل هذة المعلمة، وفجأة وبدون سابق إنذار قام المتهمين بفعلتهم وقاموا بسكب المادة علي الحارقة علي المصابة وطفلتها، تاركين صاحبة المشكلة، وتاركين من هم أصحاب المشاجرة الحقيقين.

تم نقل المصابيين إلى مستشفى الخانكة المركزي، بدائرة القسم، ومن ثم تم نقل المصابين إلى مستشفى الدمرادش، لتلقي العلاج ووضع الطفلة في الرعاية المركزة لسوء حالتها، وتم تحرير محضر رقم 3190إداري قسم الخانكة، وتوالت النيابة التحقيق.