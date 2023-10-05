“حماية الوطن وسبل بنائه” ندوات ضمن برنامج المنبر الثابت بأسيوط والوادي الجديد

شارك 66 مسجدًا في برنامج المنبر الثابت الدعوي، الذي نظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مديريتي الأوقاف في محافظات أسيوط والوادي الجديد.

وتمحورت حديثات المشاركين في هذا البرنامج حول "حماية الأوطان وسُبل بناءها".

وتم تنظيم البرنامج في 40 مسجدًا تابعًا لمديرية أوقاف أسيوط، بما في ذلك مسجد الرجاء ومسجد المجموعة الصحية، بالإضافة إلى ذلك، أقيم البرنامج في 22 مسجدًا تابعًا لمديرية أوقاف الوادي الجديد، منها مسجد الكبير ومسجد الزهور.

وتم تنفيذ هذا البرنامج الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ومديريتي الأوقاف بهدف توعية المجتمع بأهمية حماية الوطن وذلك من خلال تعزيز وحدة الصف وتعزيز القيم الوطنية والانتماء الوطني. وقد تم اختيار هذه المساجد لتكون مواقع لتنفيذ البرنامج الدعوي نظرًا للدور الهام الذي تلعبه في تواجدها المحلي وتأثيرها على المجتمع.

وتناول المشاركون في البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بحماية الأوطان وإسهام المجتمع في بنائها. وقد تم تبادل وجهات النظر والخبرات التي تعزز أهمية المحافظة على أمن واستقرار الوطن والمشاركة الفعالة في عملية التنمية الشاملة. كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز القيم الوطنية والمسؤولية الاجتماعية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.