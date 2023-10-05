أعرب الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، عن مدى سعادته بإدراج أسماء اثنين من أساتذة جامعة الوادى الجديد ضمن قائمة أفضل 2%؜ من علماء العالم الأكثر استشهادًا وتأثيرًا على مستوى العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2023.

تم إدراج اسم كل من الدكتور أحمد فاروق الحسيني،“الأستاذ بقسم الكيمياء كلية العلوم وغير العضوية النانوية” والدكتور محمد ربيع عيد “الأستاذ المساعد للرياضيات التطبيقية بقسم الرياضيات كلية العلوم”.

يذكر طنطاوى أن هذا يُعد إنجازًا علميًّا جديدًا يُضاف إلى إنجازات جامعة الوادى الجديد فى مجال البحث العلمي، إذْ يضم هذا التصنيف أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 ملايين باحث أكاديمي نشط حول العالم، ويعتمد تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية على عدد الاستشهادات الكلية والنوعية فى كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التى تم تحكيمها دوليًا وعالميًا.

قائمة أفضل 2٪؜ لعلماء العالم تضم اثنين من باحثي جامعة الوادي الجديد

قائمة أفضل 2٪؜ لعلماء العالم تضم اثنين من باحثي جامعة الوادي الجديد

قائمة أفضل 2٪؜ لعلماء العالم تضم اثنين من باحثي جامعة الوادي الجديد