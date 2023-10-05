الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان أكبر ماراثون من أجل الصحة العامة

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أكبر ماراثون جامعي من أجل الصحة العامة، بعنوان Run for Health and Well-Being ”.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الـ 8 صباحًا.

ماراثون الجامعة البريطانية

وتقام فعاليات الماراثون بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيمانًا من الجامعة برسالتها في التوعية بالصحة العامة، تزامنًا مع رؤية مصر 2030.

وسيتم تنظيم فعاليات الماراثون بالتعاون مع "Cairo Runners"، وستقام على هامش فعاليات الماراثون العديد من الأنشطة الفنية والتوعوية التي تعكس دور الجامعة البريطانية المحوري و التزامها بأهداف التنمية المستدامة.

يأتي ذلك فى إطار دعم الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG 3)، بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة الجيدة والعيش برفاهية، وسيتضمن الماراثون ثلاثة مسافات مختلفة وهم: 2 كيلومترات، 5 كيلومترات، 10 كيلومترات لتناسب جميع الفئات المستهدفة، وعلى الراغبين في المشاركة بفعاليات الماراثون التسجيل من خلال الرابط التالي

https://forms.gle/CrhrFjE3XTprKbhr5



ويستهدف الماراثون أن يكون الأكبر من حيث العدد بمشاركة طلاب الجامعات المصرية والشباب والمواطنين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة البريطانية العام الماضي، بتنظيم أكبر ماراثون من أجل المناخ.