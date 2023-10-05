الدوري السعودي.. مواجهة نارية بين الاتفاق والفتح في الجولة التاسعة من دوري روشن

تختتم مباريات اليوم بالجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن، بمواجهة نارية بين الاتفاق والفتح، والتي ستجمع بين الفريقن على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

ويدخل فريق الاتفاق مباراته أمام الفتح وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراة واحدة.

بينما يدخل فريق الفتح مباراته أمام الاتفاق وهو في المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن، برصيد 14 نقطة، جمعها بالفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للخسارة في مباراتين.

موعد مباراة الاتفاق والفتح في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الاتفاق والفتح بالجولة التاسعة من دوري روشن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والفتح بالدوري السعودي

وتذاع مباراة الاتفاق ضد الفتح حصريا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، حيث إنها الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.