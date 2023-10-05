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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العربية للتنمية الزراعية تشارك بالمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الامن الغذائي

العربيه للتنمية الزراعية
العربيه للتنمية الزراعية

 

شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الامن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي انعقد بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.  وذلك بمشاركة 56 دولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والشركاء. حيث قدمت عدد من الأوراق العملية والخطط والرؤى في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي.


الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة في المدير العام البروفسير إبراهيم ادم احمد الدخيري قد شاركت في الجلسة الحوارية الثانية للجلسة الثانية حول ربط تنظيمات المجتمع المدني بالأمن الغذائي تحت عنوان التحول في الريف والحضر وأثره على الامن الغذائي .


كما شارك  المدير العام ووفد المنظمة في اعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي أقيمت بنفس الفندق تحت شعار "معا ملتزمون بالعمل" بمشاركة وفود الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.


وفي بداية الجلسة تم اعتماد انتخاب دولة قطر رئيسا للجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وكل من: فلسطين وجمهورية بنغلاديش الشعبية وجمهورية غامبيا نوابا للرئيس، والجمهورية التونسية مقررا.


الجدير بالذكر ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية و المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي و تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما قد وقعتا على خطة عمل مشتركة تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك في مجالات الامن الغذائي و سلامة الغذاء  و سلاسل القيمة للمحاصيل الرئيسية و الثروة الحيوانية و الفاقد و الهدر في الغذاء و قد وقع من جانب المنظمة المدير العام البروفسير إبراهيم ادم احمد الدخيري  و عن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الدكتور  عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

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