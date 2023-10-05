السفير الرحبي يلتقي السفير عبد العزيز المطر لبحث سبل التضامن العربي في إطار الجامعة العربية

إلتقى السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بمكتبة بالقاهرة السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وتم التطرق إلى النسيق والعمل المشترك ‏في دعم رؤية البلدين لتحقيق التضامن العربي في إطار الجامعة العربية في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتوجيه القيادتين الرشيدتين بقيادة السلطان هيثم بن طارق وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدة الأمير محمد بن سلمان.