الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السفير الرحبي يلتقي السفير عبد العزيز المطر لبحث سبل التضامن العربي في إطار الجامعة العربية

السفير الرحبي مع
السفير الرحبي مع السفير عبد العزيز المطر

 

إلتقى السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بمكتبة بالقاهرة السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

 وتم التطرق إلى النسيق والعمل المشترك ‏في دعم رؤية البلدين لتحقيق التضامن العربي في إطار الجامعة العربية في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتوجيه القيادتين الرشيدتين بقيادة السلطان هيثم بن طارق  وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدة الأمير محمد بن سلمان.

 

مواد متعلقة

أمين عام الوحدة الاقتصادية يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بذكرى انتصارات أكتوبر

الجامعة العربية تنظم برنامجًا تدريبيًا لتعزيز قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام

الجامعة العربية تطلق مبادرة إقليمية لصحة المرأة العربية تحت مظلة مبادرة المحفظة الوردية

سفير فلسطين مهنئًا مصر بذكرى نصر أكتوبر: أعادت الاعتبار والكرامة للأمة العربية

التعاون الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر

برئاسة السفير الرحبي انتخاب 3 أعضاء جدد فى لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية

وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية يشارك في مؤتمر الأمن الغذائي بالمغرب
الجريدة الورقية