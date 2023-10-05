الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مصريو فرنسا يدعون الإنتخابات الرئاسية بمصر من أمام القنصلية المصرية بباريس

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية في فرنسا

حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في فرنسا على الذهاب إلى القنصلية المصرية بباريس وذلك لتوثيق طلبات لمرشحهم الإنتخابي المتفق عليه لقيادة مصر الفترة المقبلة بعد خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة.


وقال صالح فرهود مسؤول حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في فرنسا أن أبناء الجالية المصرية في فرنسا يدعمون بكل قوة تدعم وطنها في العملية الإنتخابية المنتظرة في مصر، وتدعم مصر في كافة القرارات السياسية.


وأضاف فرهود أن حملة مواطن في فرنسا تعمل على قدم وساق لحشد أبناء الجالية المصرية للتوجه إلى صناديق الاقتراع أيام ١ و ٢ و ٣ ديسمبر المقبل وهي الأيام المحددة للتصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية. 


وأكد مسؤول حملة مواطن في فرنسا على أن الحملة تواجه بكل عزيمة وإصرار جماعة الإخوان الإرهابية وأن النصر سيكون حليفنا لأننا على الحق وندعم وطننا وما تم من إنجازات في الفترة الماضية.

 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

 

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