صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين بمطروح بسب الطقس السيئ

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف بمحافظة مطروح أولًا بأول، بعد موجة الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة منذ أمس.



وتتابع القباج مستجدات الأحداث أول بأول، كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي لجنة الإغاثة بمحافظة مطروح برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح والهلال الأحمر بالتواجد الميداني وتقديم كافة الخدمات المواطنين والتعامل مع آثار السيول والأمطار التي تتعرض لها المحافظة منذ أمس.



يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع السيد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة موقف التعامل مع السيول، التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة، حيث جارٍ متابعة الوضع وحصر المناطق المتضررة.



متابعة توافر كافة معدات الإغاثة داخل مركز الإغاثة

وأكدت القباج ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومتابعة توافر كافة معدات الإغاثة داخل مركز الإغاثة بمطروح استعدادًا للتدخل الفوري، وكذلك التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح والجهات التنفيذية بالمحافظة لسرعة التعامل، حيث تم صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين وجار حصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة.



الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أنه استعدادا لفصل الشتاء، تم التوجيه بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، كما أعلنت عن مخصصات لبند الاغاثة لهذا العام تقدر بما يقرب من 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.