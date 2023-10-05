نصح خبير التغذية ميخائيل جينزبرج الروس بتناول الفطر وفطر الشيتاكي، حيث يساعد على تقليل الشيخوخة.

شارك خبير التغذية جينسبيرغ في محادثة حول سبب كون تناول الفطر صحيًا، وأشار إلى أن الفطر، خلافا للاعتقاد الشائع، لا يحتوي على الكثير من البروتين، لكنه يزود الجسم بالبريبايوتكس والألياف الغذائية المفيدة للغاية للبكتيريا المعوية.

كما أوصى ميخائيل جينزبرج بإدراج الفطر في النظام الغذائي، مضيفًا أن المواد التي تحتوي عليها تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، وأوصي بتناول الفطر مثل فطر الشيتاكي، وأظهرت الدراسات الحديثة أنها تحتوي على جليكوسيدات لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تمنع عملية الشيخوخة.

في الوقت نفسه، وصف جينسبيرغ الفطر بأنه طعام غير مناسب لتناوله كل يوم، لأنه يصعب هضمه، والفطر المملح والمخلل غير مناسب للنظام الغذائي لكبار السن، ويجب على الأطفال والنساء الحوامل عدم تناول أي فطر وبالإضافة إلى ذلك، فهي بطلان صارم لالتهاب البنكرياس أو التهاب المعدة.