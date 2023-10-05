مهرجان شرم الشيخ يعلن عن فتح باب التطوع لدورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة والعمل في تنظيم دورته الثامنة، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وتحمل دورة المهرجان هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة سميحة أيوب، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي، مدير عام المهرجان، إن فتح باب التطوع للشباب في المهرجان من أهم أهدافه على مدار الدورات السابقة، لكونه يدعم فكرة روح العمل الجماعي، وأهمية بناء كوادر جديدة من الشباب في الإدارة الثقافية ومجال المسرح، والمساهمة في تنظيم المهرجانات الفنية المختلفة.

أن المهرجان صنع بالفعل خلال دوراته السابقة جيلًا من الكوادر الذين يعتمد عليهم حاليًا في إدارته، ويستمر المهرجان في هذا الإطار بدورته المقبلة، وعلى الراغبين في المشاركة استيفاء البيانات المطلوبة من خلال استمارة سيجري طرحها على موقعه الرسمي، وجميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

و أنه سيجري الاستجابة للطلبات المقدمة، وتحديد موعد للمقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن شروط الاشتراك تتضمن : أن تكون المرحلة العمرية ما بين 20 حتى 35 عامًا، ويفضل إجادة المتقدمين للغة الإنجليزية، أو الإيطالية، ويجري التسجيل بشكل إلكتروني.