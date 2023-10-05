اخر تطورات الدولار في التعاملات المسائية اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5 أكتوبر2023، في البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 8 أكتوبر2023.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية:

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.13 جنيه للشراء، 32.31 جنيه للبيع.

سجَّل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.01 جنيه للشراء، 37.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 33.30 جنيه للشراء، 33.51 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.40 جنيه للشراء، و22.51 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.30 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.76 جنيه للشراء، 2.78 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.59 للشراء، 20.72 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.