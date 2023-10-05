محافظ جنوب سيناء يلتقي المشاركين بمنتدى المرونة العالمى بدبى

على هامش مشاركة في منتدى المرونة العالمى بدبى، التقي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عدداً من المشاركين رفيعي المستوي منهم الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والدكتورة باتريشيا مكارني، المديرالتنفيذي ورئيس المجلس العالمي لبيانات المدن، والدكتورة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف كوب 28.

وتطرق الحوار حول تجربة مدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ كوب 27.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن العلاقات بين مصر والإمارات تتميز دائما بانها ليست قائمة فقط على مشاعر الحب والإخوة بل على الفهم الواقعي المتعمق والوثيق لظروف العالم والمنطقة وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، مؤكدا أن ذلك يعطي هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن.

ونوه أن رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا المنتدى تعتبر أصدق دليل على تجسيد رؤيته الثاقبة في مجال الحد من مخاطر الأزمات والكوارث، مؤكدا أن ذلك يرسخ مكانة إمارات دبي في مجال التنمية الحضارية المستدامة.

ويقوم المنتدي بتسليط الضوء على دور الحكومات المحلية في تعزيز مرونة المدن وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.